Зал "Евровидения" в Нидерландах переоборудуют для людей с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Концертный зал Ahoy в Роттердаме, где должно было проходить "Евровидение", с понедельника сделают местом, где будут оказывать помощь больным коронавирусом. Об этом пишет NU.nl, передаёт УНН.
Сообщается, что на сегодня в зале находится 88 коек, но вместимость может быть увеличена до 680 коек. Места отдадут для приема людей, которые нуждаются в уходе, но не обязательно нуждаются в лечении в больнице.
Это могут быть бездомные, пожилые люди, у которых нет никого, чтобы ухаживать за ними, или пациенты, страдающие коронавирусом, которые не нуждаются в медицинской помощи из больницы.
Напомним, в августе прошлого года Роттердам был объявлен местом проведения конкурса "Евровидение-2020".
Но недавно Европейский вещательный союз (EBU) принял решение об отмене конкурса "Евровидение" на фоне пандемии коронавируса.