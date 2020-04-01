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Нідерланди продовжили карантин до кінця квітня

Нідерланди продовжили карантин до кінця квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Нідерланди продовжили дію надзвичайних антиепідеміологічних заходів до кінця квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

До 28 квітня залишаться закритими школи, ресторани, бари.

Зростання числа інфікованих не залишає нам іншого вибору, заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

За 24 години кількість інфікованих в країні збільшилася на 225 випадків і досягло 12667 осіб. 1039 осіб померло, майже 4700 перебувають у лікарнях.

Нагадаємо, зал "Євробачення" в Нідерландах переобладнують для людей з коронавірусом.

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