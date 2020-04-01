Нідерланди продовжили карантин до кінця квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Нідерланди продовжили дію надзвичайних антиепідеміологічних заходів до кінця квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
До 28 квітня залишаться закритими школи, ресторани, бари.
Зростання числа інфікованих не залишає нам іншого вибору, заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.
За 24 години кількість інфікованих в країні збільшилася на 225 випадків і досягло 12667 осіб. 1039 осіб померло, майже 4700 перебувають у лікарнях.
Нагадаємо, зал "Євробачення" в Нідерландах переобладнують для людей з коронавірусом.