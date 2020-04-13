В Индии за сутки зарегистрировали около 800 новых случаев инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. По сообщению министерства здравоохранения Индии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 796 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
"В Индии зафиксировали рост числа случаев болезни COVID-19 на 796. Количество погибших также увеличилось на 35 человек, что увеличило общую сумму летальных случаев до 308", - говорится в сообщении.
По данным Индийского совета по медицинским исследованиям, Индия протестировали 195748 человек, по состоянию на 12 апреля.
"Рост случаев происходит после того, как три индийские штаты объявили в субботу, что продолжат карантин до 30 апреля из-за опасений относительно распространения вируса. В штатах Махараштра, Пенджаб и Одиша планировали, что во вторник, 14 апреля, могут снять ограничения", - пишет издание.
Как сообщалось ранее в УНН, в Индии продлили карантин из-за коронавируса.