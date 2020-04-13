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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50276 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59075 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73096 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 72647 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 100580 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80610 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130733 просмотра

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В Индии за сутки зарегистрировали около 800 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Индии за сутки зарегистрировали около 800 новых случаев инфицирования коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 13619 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. По сообщению министерства здравоохранения Индии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 796 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

"В Индии зафиксировали рост числа случаев болезни COVID-19 на 796. Количество погибших также увеличилось на 35 человек, что увеличило общую сумму летальных случаев до 308", - говорится в сообщении.

По данным Индийского совета по медицинским исследованиям, Индия протестировали 195748 человек, по состоянию на 12 апреля.

"Рост случаев происходит после того, как три индийские штаты объявили в субботу, что продолжат карантин до 30 апреля из-за опасений относительно распространения вируса. В штатах Махараштра, Пенджаб и Одиша планировали, что во вторник, 14 апреля, могут снять ограничения", - пишет издание.

Как сообщалось ранее в УНН, в Индии продлили карантин из-за коронавируса.

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