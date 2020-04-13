В Індії за добу зареєстрували близько 800 нових випадків інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. За повідомленням міністерства охорони здоров'я Індії, в країні за останні 24 години зафіксовано 796 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
"У Індії зафіксували зростання кількості випадків хвороби COVID-19 на 796. Кількість загиблих також збільшилася на 35 особи, що збільшило загальну суму летальних випадків до 308", - йдеться у повідомленні.
За даними Індійської ради з медичних досліджень, Індія протестувала 195 748 осіб, станом на 12 квітня.
"Зростання випадків відбувається після того, як три індійські штати оголосили в суботу, що продовжуватимуть карантин до 30 квітня через побоювання щодо поширення вірусу. У штатах Махараштра, Пенджаб та Одіша планували, що у вівторок, 14 квітня, зняти обмеження", - пише видання.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Індії продовжили карантин через коронавірус.