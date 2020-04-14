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В Індії настала криза алмазної галузі через коронавірус

В Індії настала криза алмазної галузі через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Карантинні обмеження через коронавірус вплинули і на продаж дорогоцінних каменів. В Індії трудові мігранти масово покидають місця роботи, де раніше шліфувалися алмази. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

"Сурат - один з найбільш швидкозростаючих міст в світі, який є глобальним центром виробництва алмазів. 90% всіх операцій з огранювання і полірування алмазів відбувається в Індії, головним чином ремісниками з Сурату. Але так як у них не залишилося каменів, багато з цих людей поїхали - пишуть у виданні.

Повідомляється, що через карантин майже 200 тис. робочих повернулися в рідні міста і села. Ювелірні компанії з усього світу чекають закінчення карантину в країні, адже без виробництва попиту на необроблені алмази, вважай сировину, не буде.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Індії за добу зареєстрували близько 800 нових випадків інфікування коронавірусом

Карантинні обмеження вплинули на постачальників, роздрібних торговців і самих покупців, адже ціни на дорогоцінні камені, зокрема алмази, впали на 15%.

Постачальникам також довелося скасувати продаж алмазів у Південній Африці та Канаді, а роздрібні торговці з усього світу змушені закривати магазини. Якщо карантин триватиме і влітку, то не виключена низка банкрутств підприємств, які є частинами ланцюга поставок.

Нагадаємо, що в Нідерландах косять тюльпани, щоб не допускати скупчення людей.

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