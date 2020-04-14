В Індії настала криза алмазної галузі через коронавірус

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Карантинні обмеження через коронавірус вплинули і на продаж дорогоцінних каменів. В Індії трудові мігранти масово покидають місця роботи, де раніше шліфувалися алмази. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.