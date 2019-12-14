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В Индии на фоне протестов против закона о гражданстве подожгли 5 пустых поездов

В Индии на фоне протестов против закона о гражданстве подожгли 5 пустых поездов

Киев  •  УНН

 • 11598 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Западной Бенгалии (Индия) протестующие против закона о гражданстве подожгли 5 пустых поездов на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.

“Сегодня вечером на железнодорожном вокзале Лалгола в районе Муршидабад Западной Бенгалии были подожжены пять пустых поездов, тогда как протестующие продолжают перекрывать дороги и нарушать работу железнодорожных служб в разных частях государства из-за поправок в закон о гражданстве. Закон встретил сопротивление на северо-востоке, особенно в Ассаме, когда два человека погибли во время обстрела полиции, когда тысячи людей вышли на улицы во время комендантского часа. Однако ситуация в северо-восточных штатах значительной степени оставалась мирной, а ограничения, накладываемые на чувствительные районы, ненадолго ослабляются”, - сообщили в СМИ.

Сообщается, что сегодня сотни людей перекрыли дороги на железнодорожном вокзале Санкраил в Хоре и подожгли часть комплекса железнодорожного вокзала. Они также подожгли несколько магазинов.

Указано, что протестующие подожгли также счетчик билетов, а когда работники железной дороги пытались их остановить — их избили.

Также отмечается, что протестующие садились на железнодорожные пути, чем нарушали работу железной дороги.

“Пятнадцать автобусов, в том числе три государственных автобуса, протестующие подожгли после того, как выгнали пассажиров”, — сообщили в СМИ.

Сообщается, что протестующие также перекрыли национальную магистраль, ведущая в Бангладеш.

Напомним, 12 декабря парламент Индии принял спорный закон о гражданстве, который дает право гражданства нелегальным иммигрантам — немусульманам с преимущественно мусульманских Афганистана, Бангладеш и Пакистана.

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