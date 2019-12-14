В Індії на тлі протестів проти закону про громадянство підпалили 5 порожніх поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Західній Бенгалії (Індія) протестувальники проти закону про громадянство підпалили 5 порожніх поїздів на залізничному вокзалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на NDTV.
“Сьогодні ввечері на залізничному вокзалі Лалгола в районі Муршидабад Західної Бенгалії було підпалено п’ять порожніх поїздів, тоді як протестувальники продовжують перекривати дороги та порушувати роботу залізничних служб в різних частинах держави через поправки до закону про громадянство. Закон зустрів спротив на Північному Сході, особливо в Ассамі, коли двоє людей загинули під час обстрілу поліції, коли тисячі людей вийшли на вулиці під час комендантської години. Однак ситуація в північно-східних штатах значною мірою залишалася мирною, а обмеження, що накладаються на чутливі райони, ненадовго послаблюються”, — повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що сьогодні сотні людей перекрили дороги на залізничному вокзалі Санкраїл у Хорі та підпалили частину комплексу залізничного вокзалу. Вони також підпалили кілька магазинів.
Вказано, що протестувальники підпалили також лічильник квитків, а коли працівники залізниці намагалися їх зупинити — їх побили.
Також зазначається, що протестувальники сідали на залізничні колії, чим порушували роботу залізниці.
“П’ятнадцять автобусів, у тому числі три державних автобуси, протестувальники підпалили після того, як вигнали пасажирів”, — повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що протестувальники також перекрили національну магістраль, що веде до Бангладеш.
Нагадаємо, 12 грудня парламент Індії ухвалив суперечливий закон про громадянство, який надає право громадянства нелегальним іммігрантам — немусульманам з переважно мусульманських Афганістану, Бангладеш і Пакистану.