В Индии из-за схода лавины погибли 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. По меньшей мере восемь человек погибли, шестеро пострадали и находятся в критическом состоянии в результате схода ледника и вызванной им лавины в штате Уттаракханд на севере Индии. Об этом в субботу сообщили власти штата, передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
Что известно
Согласно официальным данным, еще 384 человека были спасены.
Лавина сошла в пятницу поздно вечером во время сильного снегопада в районе Чамоли штата Уттаракханд.
Напомним
В Швейцарских Альпах погибла чемпионка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе Жюли Помагальськи.