Стала жертвою сходження лавини: загинула чемпіонка світу зі сноубордингу

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Швейцарських Альпах загинула чемпіонка світу зі сноуборду в паралельному гігантському слаломі Жюлі Помагальські, передає УНН з посиланням на французький журнал SkiChrono.

Деталі

Смерть француженки відбулася у результаті сходження лавини. Прибулі на місце на вертольоті аварійні служби констатували загибель двох людей (французів): 40-річної Жюлі Помагальскі і гіда та рятувальника Бруно Путеллі.

Довідка

Помагальські — внучка винахідника Жана Помагальскі, який створив перший підйомник у горах 1934 року. Вона у 1999 році стала чемпіонкою світу в Німеччині, у 2003 році виграла “срібло” чемпіонату світу в Австрії та двічі приймала участь в Олімпійських іграх (2002, 2006) і обидва рази ставала шостою.

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