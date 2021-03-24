Стала жертвою сходження лавини: загинула чемпіонка світу зі сноубордингу

Деталі

Смерть француженки відбулася у результаті сходження лавини. Прибулі на місце на вертольоті аварійні служби констатували загибель двох людей (французів): 40-річної Жюлі Помагальскі і гіда та рятувальника Бруно Путеллі.

Довідка

Помагальські — внучка винахідника Жана Помагальскі, який створив перший підйомник у горах 1934 року. Вона у 1999 році стала чемпіонкою світу в Німеччині, у 2003 році виграла “срібло” чемпіонату світу в Австрії та двічі приймала участь в Олімпійських іграх (2002, 2006) і обидва рази ставала шостою.