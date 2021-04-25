В Індії через сходження лавини загинуло 8 людей

Що відомо

Згідно з офіційними даними, ще 384 людини були врятовані.

Лавина зійшла в п'ятницю пізно ввечері під час сильного снігопаду в районі Чамолі штату Уттаракханд.

Нагадаємо

У Швейцарських Альпах загинула чемпіонка світу зі сноуборду в паралельному гігантському слаломі Жюлі Помагальські.