В Індії через сходження лавини загинуло 8 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Щонайменше вісім людей загинули, шестеро постраждали і перебувають у критичному стані в результаті сходу льодовика і викликаною ним лавини в штаті Уттаракханд на півночі Індії. Про це в суботу повідомила влада штату, передає УНН із посиланням на Xinhuanet.
Що відомо
Згідно з офіційними даними, ще 384 людини були врятовані.
Лавина зійшла в п'ятницю пізно ввечері під час сильного снігопаду в районі Чамолі штату Уттаракханд.
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