В Грузии запретили реэкспорт автомобилей и спецтехники гражданам россии и беларуси

С 15 мая текущего года Грузия окончательно запретила проводить реэкспорт транспортных средств гражданам россии и беларуси. Об этом сообщает bm.ge со ссылкой на Агентство обслуживания МВД Грузии, которое осуществляет регистрацию машин, передает УНН.

Детали

На горячей линии ведомства объяснили, что изменения касаются как легковых автомобилей, так и спецтехники — бульдозеров, экскаваторов, грейдеров, тракторов. До этого времени реэкспорт в россию и беларусь был запрещен, однако граждане этих стран могли оформлять вывоз автомобилей из Грузии в третьи государства. Теперь эта возможность исключена.

"Иностранный гражданин, будь то гражданин Германии, Америки или Казахстана, не подпадает под это ограничение. Данное ограничение распространяется на граждан россии и беларуси, они не могут осуществлять экспорт и реэкспорт в любую другую страну", - сообщили в агентстве.

Добавим

Ранее на этой неделе информация о новых правилах реэкспорта европейских и американских автомобилей из Грузии появилась в российских СМИ. Официальных заявлений государственных ведомств по вопросу до сих пор не поступало.

Как сообщают "Новости Грузии", в рф связывают новые ограничения с журналистскими расследованиями, в которых сообщалось, что Грузия используется как транзитный канал для обхода санкций. В правительстве неоднократно отрицали такие публикации. Там заявляют, что страна соблюдает все ограничения.