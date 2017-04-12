В.Гройсман предложил временно ввести мораторий на банкротство украинских шахт

“Я считаю, что эта норма должна носить временный характер, как сказано, о моратории на банкротство для того, чтобы провести реструктуризацию. Я считаю, что некоторые недобросовестно использует украинское законодательство для блокирования работы украинских шахт”, — сказал В.Гройсман в ходе обсуждения проекта решения.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику представить концепцию угледобывающих предприятий на заседании правительства 26 апреля.