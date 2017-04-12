В.Гройсман запропонував тимчасово ввести мораторій на банкрутство українських шахт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Уряд затвердив зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України, передає кореспондент УНН.

“Я вважаю, що ця норма має носити тимчасовий характер, як сказано, щодо мораторію на банкрутство для того, щоб провести реструктуризацію. Я вважаю, що дехто недобросовісно використовує українське законодавство для блокування роботи українських шахт”, — сказав В.Гройсман в ході обговорення проекту рішення.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику представити концепцію вуглевидобувних підприємств на засіданні уряду 26 квітня.

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