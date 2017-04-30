В.Гройсман считает, что децентрализация идет правильным путем

«Активная и сплоченная община - это ключ к благосостоянию и экономическому благополучию ее жителей. Поэтому я очень рад, что еще 47 общин в 19 областях Украины решили идти по пути децентрализации и сегодня выбирают местную власть. Есть множество примеров повышения качества жизни там, где уже функционируют ОТГ. Это еще раз доказывает, что мы на правильном пути », - написал В.Гройсман.

Напомним, местные бюджеты растут на 30-40%. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Харькове.