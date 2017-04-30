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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 41197 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман считает, что децентрализация идет правильным путем

Киев • УНН

 • 12171 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман убежден в том, что сегодня еще в 47 ОТГ прошли первые выборы, свидетельствует, что децентрализация является правильным путем. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

В.Гройсман считает, что децентрализация идет правильным путем

«Активная и сплоченная община - это ключ к благосостоянию и экономическому благополучию ее жителей. Поэтому я очень рад, что еще 47 общин в 19 областях Украины решили идти по пути децентрализации и сегодня выбирают местную власть. Есть множество примеров повышения качества жизни там, где уже функционируют ОТГ. Это еще раз доказывает, что мы на правильном пути », - написал В.Гройсман.

Напомним, местные бюджеты растут на 30-40%. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Харькове.

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