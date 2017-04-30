В.Гройсман вважає, що децентралізація іде правильним шляхом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переконаний в тому, що сьогодні ще в 47 ОТГ пройшли перші вибори, свідчить, що децентралізація є правильним шляхом. Про це очільник уряду написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
«Активна та згуртована громада – це ключ до добробуту і економічного благополуччя її мешканців. Тому я дуже радий, що ще 47 громад у 19 областях України вирішили йти шляхом децентралізації і сьогодні обирають місцеву владу. Маємо безліч прикладів підвищення якості життя там, де вже функціонують ОТГ. Це ще раз доводить, що ми на правильному шляху», – написав В.Гройсман.
Нагадаємо, місцеві бюджети зростають на 30-40%. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Харкові.