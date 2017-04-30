В.Гройсман вважає, що децентралізація іде правильним шляхом

«Активна та згуртована громада – це ключ до добробуту і економічного благополуччя її мешканців. Тому я дуже радий, що ще 47 громад у 19 областях України вирішили йти шляхом децентралізації і сьогодні обирають місцеву владу. Маємо безліч прикладів підвищення якості життя там, де вже функціонують ОТГ. Це ще раз доводить, що ми на правильному шляху», – написав В.Гройсман.

Нагадаємо, місцеві бюджети зростають на 30-40%. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Харкові.