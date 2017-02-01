В.Гройсман: правительство готово ко всем сценариям развития событий в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Правительство готово ко всем сценариям развития событий в Авдеевке. Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"На минимальном уровне мы обеспечим все системы жизнедеятельности (в Авдеевке - ред.)", - Сказал В.Гройсман.
Он отметил, что из-за обстрелов Авдеевка осталась без электроэнергии.
"Разработаны абсолютно все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - подчеркнул Премьер, добавив, что Авдеевка обеспечена всем необходимым, развернут городок обогрева и работают соцслужбы.
Он напомнил, что вчера состоялось заседание оперативного штаба, который возглавляет вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
"Каждые 2 часа проходит заседание штаба как на месте, так и в Киеве", - уточнил В.Гройсман.
Напомним, председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что в течение ночи, с 31 января на 1 февраля, в Авдеевке стало несколько спокойнее.
Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.