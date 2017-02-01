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В.Гройсман: правительство готово ко всем сценариям развития событий в Авдеевке

В.Гройсман: правительство готово ко всем сценариям развития событий в Авдеевке

Киев • УНН

 • 9993 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Правительство готово ко всем сценариям развития событий в Авдеевке. Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"На минимальном уровне мы обеспечим все системы жизнедеятельности (в Авдеевке - ред.)", - Сказал В.Гройсман.

Он отметил, что из-за обстрелов Авдеевка осталась без электроэнергии.

"Разработаны абсолютно все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - подчеркнул Премьер, добавив, что Авдеевка обеспечена всем необходимым, развернут городок обогрева и работают соцслужбы.

Он напомнил, что вчера состоялось заседание оперативного штаба, который возглавляет вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Каждые 2 часа проходит заседание штаба как на месте, так и в Киеве", - уточнил В.Гройсман.

Напомним, председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что в течение ночи, с 31 января на 1 февраля, в Авдеевке стало несколько спокойнее.

Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

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