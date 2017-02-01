В.Гройсман: уряд готовий до всіх сценаріїв розвитку подій в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Уряд готовий до всіх сценаріїв розвитку подій в Авдіївці. Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“На мінімальному рівні ми забезпечимо всі системи життєдіяльності ( в Авдіївці — ред.)”, — сказав В.Гройсман.
Він зазначив, що через обстріли Авдіївка залишилася без електроенергії.
“Розроблені абсолютно всі сценарії, по яким ми будемо діяти в залежності від того, як буде розвиватися ситуація”, — підкреслив Прем’єр, додавши, що Авдіївка забезпечена всим необхідним, розгорнуто містечко обігріву і працюють соцслужби.
Він нагадав, що вчора відбулося засідання оперативного штабу, який очолює віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
“Кожні дві години відбувається засідання штабу як на місці, так і в Києві”, — уточнив В.Гройсман.
Нагадаємо, голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що протягом ночі, з 31 січня на 1 лютого, в Авдіївці стало дещо спокійніше.
Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.