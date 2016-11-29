В.Гройсман сел за штурвал "Антонова"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сел за штурвал в кабине пилота самолета "Антонов". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Чувствую себя возвышенно за штурвалом Антонов", - прокомментировал соответствующую фотографию глава правительства.
Напомним, 29 ноября В.Гройсман посетил государственное предприятие "Антонов".
Там глава правительства, в частности, провел совещание по стимулированию развития украинского авиастроения.