В.Гройсман приветствовал решение Молдовы отменить ограничения на украинскую мясо-молочную продукцию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом и приветствовал решение правительства Молдовы отменить ограничительные меры на украинскую мясо-молочную продукцию в 2017 году. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
Премьер-министр также подтвердил приглашение главе правительства Молдовы принять участие во встрече глав правительств стран-членов ГУАМ и бизнес-форуме в ее рамках, которые планируется провести в Киеве.
В.Гройсман предложил провести первое с 2011 года заседание Межправительственной комиссии в апреле - мае этого года в Украине.
Он также положительно оценил результаты встречи сопредседателей межправительственной комиссии Украины и Молдовы - первый вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива и вице-премьер-министра экономики Республики Молдова Октавиана Калмыка- в ноябре 2016 года в Кишиневе .
Среди других вопросов повестки дня двусторонних отношений Премьер-министры стран обсудили в частности "пакетные договоренности" относительно Днестровского комплексного гидроузла. В этом контексте глава украинского правительства предложил поручить соответствующим министерствам и ведомствам провести в течение февраля этого года переговоры для выработки окончательных решений.
Кроме того, В.Гройсман также отметил заинтересованность Украины в возобновлении поставок электроэнергии на рынок Молдовы и готовность принять участие в соответствующем тендере.