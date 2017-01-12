В.Гройсман привітав рішення Молдови відмінити обмеження на українську м'ясо-молочну продукцію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом та привітав рішення уряду Молдови відмінити обмежувальні заходи на українську м’ясо-молочну продукцію у 2017 році. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.
Прем’єр-міністр також підтвердив запрошення главі уряду Молдови взяти участь у зустрічі глав урядів країн-членів ГУАМ та бізнес-форумі у її рамках, які планується провести в Києві.
В.Гройсман запропонував провести перше з 2011 року засідання Міжурядової комісії в квітні — травні цього року в Україні.
Він також позитивно оцінив результати зустрічі співголів міжурядової комісії України та Молдови — першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва і віце-прем’єр-міністра економіки Республіки Молдова Октавіана Калмика — в листопаді 2016 року в Кишиневі.
Серед інших питань порядку денного двосторонніх відносин Прем’єр-міністри країн обговорили зокрема “пакетні домовленості” щодо Дністровського комплексного гідровузла. У цьому контексті глава українського уряду запропонував доручити відповідним міністерствам і відомствам провести протягом лютого цього року переговори для вироблення остаточних рішень.
Окрім того, В.Гройсман також зауважив зацікавленість України у відновленні поставок електроенергії на ринок Молдови та готовність взяти участь у відповідному тендері.