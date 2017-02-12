В.Гройсман поздравил Ф.Штайнмаера с победой на выборах президента Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на президентских выборах в Германии. Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передает УНН.
"Поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием Федеральным президентом Германии!", - Написал В.Гройсман.
При этом, по его словам, правительство высоко ценит помощь Германии и рассчитывает на дальнейшее взаимодействие и поддержку со стороны новоизбранного президента ФРГ.
Ранее Ф.Штайнмаера поздравил президент Украины Петр Порошенко .
Как сообщал УНН, бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны .