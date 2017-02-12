В.Гройсман привітав Ф.Штайнмаєра з перемогою на виборах президента Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Премєр-міністр України Володимир Гройсман привітав Франка-Вальтера Штайнмайєра з перемогою на президентських виборах у Німеччині. Про це він написав на своїй сторінці у Твітері, передає УНН.
"Вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра з обранням Федеральним президентом Німеччини!",- написав В.Гройсман.
При цьому за його словами, Уряд високо цінує допомогу Німеччини та розраховує на подальшу взаємодію і підтримку з боку новообраного президента ФРН.
Раніше Ф.Штайнмаєра привітав президент України Петро Порошенко.
Як повідомляв УНН, колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний 12-м президентом країни.