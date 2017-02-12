В.Гройсман привітав Ф.Штайнмаєра з перемогою на виборах президента Німеччини

"Вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра з обранням Федеральним президентом Німеччини!",- написав В.Гройсман.

При цьому за його словами, Уряд високо цінує допомогу Німеччини та розраховує на подальшу взаємодію і підтримку з боку новообраного президента ФРН.

Раніше Ф.Штайнмаєра привітав президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв УНН, колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний 12-м президентом країни.