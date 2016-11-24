В.Гройсман прибыл с визитом в Венгрию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с официальным визитом в Венгрии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Владимир Гройсман прибыл с официальным визитом в Венгрию", - сообщил он.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 24-25 ноября 2016 года посетит с рабочим визитом Венгрию.
Во время визита В.Гройсман проведет встречи с президентом Венгрии Яношем Адером, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, председателем государственного собрания Венгрии Ласло Кевером.
Программой предусмотрено подписание двусторонних документов.
В то же время, В.Гройсман выступит на бизнес-форуме и ознакомится с работой завода National Instruments, а также запланированы встречи премьера с активом украинской общины Венгрии и прессой, интервью местному телевидению.
Во время визита глава правительства возложит венок к памятнику героям, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость Венгрии, и примет участие в траурной церемонии у памятного знака жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 гг.