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В.Гройсман: нужно добиваться прекращения огня

В.Гройсман: нужно добиваться прекращения огня

Киев • УНН

 • 8378 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Нужно добиваться прекращения огня и устойчивого режима тишины на Донбассе, в частности, в Авдеевке. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Сейчас нужно добиваться прекращения огня, устойчивую тишину. Тогда это даст возможность восстановить все полностью - обеспечить водой, электроэнергией и ситуация будет нормализована", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В.Гройсман уверяет, что Авдеевка обеспечена абсолютно всем

В.Гройсман назвал преступлением против человечества ситуацию в Авдеевке.

Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.

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