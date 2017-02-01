В.Гройсман: потрібно домагатись припинення воню
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Потрібно домагатись припинення вогню та стійкого режиму тиші на Донбасі, зокрема, в Авдіївці. Про це під час прес-конференції заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Зараз потрібно домагатись припинення вогню, стійку тишу. Тоді це дасть можливість відновити все повністю — забезпечити водою, електроенергією і ситуація буде нормалізована,” — заявив він.
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В.Гройсман назвав злочином проти людства ситуацію в Авдіївці.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.