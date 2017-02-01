В.Гройсман поблагодарил украинских военных, которые мужественно защищают независимость
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время брифинга поблагодарил украинских военных, которые мужественно защищают независимость Украины, передает корреспондент УНН.
"Отдельно хочу поблагодарить украинских военных, которые абсолютно мужественно, абсолютно твердо защищают и охраняют нашу независимость и наши украинские земли", - заявил он.
В.Гройсман также рассказал, что во время своего визита в Авдеевку услышал от местных жителей, что они верят в то, что будет восстановлена территориальная целостность Украины.
Напомним, В.Гройсман назвал преступлением против человечества ситуацию в Авдеевке.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.