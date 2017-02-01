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В.Гройсман подякував українським військовим, які мужньо захищають незалежність

Київ • УНН

 • 9437 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу подякував українським військовим, які мужньо захищають незалежність України, передає кореспондент УНН.

“Окремо хочу подякувати українським військовим, які абсолютно мужньо, абсолютно твердо захищають і боронять нашу незалежність і наші українські землі,” — заявив він.

В.Гройсман також розповів, що під час свого візиту в Авдіївку почув від місцевих мешканців, що вони вірять у те, що буде відновлена територіальна цілісність України.

Нагадаємо, В.Гройсман назвав злочином проти людства ситуацію в Авдіївці.

Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

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