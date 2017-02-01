В.Гройсман назвал преступлением против человечества ситуацию в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пресс - конференции назвал преступлением против человечества ситуацию в Авдеевке, передает корреспондент УНН.
"То, что происходит сегодня - преступление против человечества, против людей разного возраста, живущих в своем городе, в традициях своих домах, а их просто обстреливают, враг решил, что он может испытать на прочность наше прекрасное государство", - заявил глава правительства.
Напомним, США призывают к немедленному прекращению огня на востоке Украины, а также обеспечение доступа для наблюдателей миссии ОБСЕ.
Как сообщал УНН, в Вене началось экстренное заседание ОБСЕ по Авдеевки.
Также государства-участники ОБСЕ призывают Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке для выполнения Минских соглашений и поддержания режима прекращения огня.
Напомним, что в Авдеевке объявили чрезвычайное положение. Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.