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В.Гройсман назвал преступлением против человечества ситуацию в Авдеевке

В.Гройсман назвал преступлением против человечества ситуацию в Авдеевке

Киев • УНН

 • 8663 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пресс - конференции назвал преступлением против человечества ситуацию в Авдеевке, передает корреспондент УНН.

"То, что происходит сегодня - преступление против человечества, против людей разного возраста, живущих в своем городе, в традициях своих домах, а их просто обстреливают, враг решил, что он может испытать на прочность наше прекрасное государство", - заявил глава правительства.

Напомним, США призывают к немедленному прекращению огня на востоке Украины, а также обеспечение доступа для наблюдателей миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНН, в Вене началось экстренное заседание ОБСЕ по Авдеевки.

Также государства-участники ОБСЕ призывают Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке для выполнения Минских соглашений и поддержания режима прекращения огня.

Напомним, что в Авдеевке объявили чрезвычайное положение. Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

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