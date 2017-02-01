В.Гройсман назвав злочином проти людства ситуацію в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час прес — конференції назвав злочином проти людства ситуацію в Авдіівці, передає кореспондент УНН.
“Те, що відбувається сьогодні — злочин проти людства, проти людей різного віку, які живуть у своєму місті, в своіх домівках, а їх просто обстрілюють, бо ворог вирішив, що він має випробувати на міць нашу прекрасну державу,” — заявив глава Уряду.
Нагадаємо, США закликають до негайного припинення вогню на сході України, а також забезпечення доступу для спостерігачів місії ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, у Відні розпочалося екстрене засідання ОБСЄ щодо Авдіївки.
Також держави-учасниці ОБСЄ закликають Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці для виконання Мінських угод і підтримання режиму припинення вогню.
Нагадаємо, що в Авдіївці оголосили надзвичайний стан. Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.