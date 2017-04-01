В.Гройсман: медреформы и создания Службы расследований должны обсуждаться на Нацсовет реформ

"Мы направили обращение с просьбой созвать совет реформ еще по двум важным вопросам. Что касается налоговой, то фактически мы хотели бы рассмотреть закон о службе финансовых расследований, чтобы он был достаточно качественным и мы могли его совместно подать в парламент. Следующий вопрос не менее важный и во времени критическое - это рассмотреть реформу системы здравоохранения ", - отметил В.Гройсман.

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По словам премьера у правительства уже есть определенные предложения, которые требуют обсуждения и поэтому "хотелось чтобы по такому круглым столом с экспертной средой мы обсудили стратегические шаги, которые мы должны сделать для того, чтобы вырвать здравоохранение с той системы хронического уничтожения , которая была построена за много лет нашей независимости ".

"Буду благодарен, если в ближайшее время, максимально близким, мы сможем поговорить еще об охране здоровья", - сказал глава правительства.

В свою очередь президент отметил, что Национальный совет реформ стала площадкой на котором во время обсуждения учитывается мнения правительства, исполнительной власти, администрации президента.

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Президент также отметил, что готов предоставить площадку Национального совета реформ для обсуждения существующих предложений. "Я с удовольствием предоставляю немедленно площадка Нацсовета реформ для того, чтобы не терять время, я так рассматриваю, что Служба финансовых расследований это не просто перекраска правоохранительных органов, которые имеют возможность давить на бизнес. Мы наоборот пытаемся снять давление на бизнес, ограничить права правоохранительных органов, более эффективно использовать аналитическую функцию, убрать "маски-шоу, определить где они должны быть в структуре органов исполнительной власти по активным привлечением народных депутатов, которые имеют по этому поводу абсолютно отдельное мнение, ", - отметил президент.