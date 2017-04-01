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В.Гройсман: медреформи та створення Служби розслідувань мають обговорюватись на Нацраді реформ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України пропонує якнайшвидше провести засідання Національної ради реформ, на якому будуть обговорюватися законопроекти про Службу фінансових розслідувань, а також питання реформи системи охорони здоров’я. Про це Володимир Гройсман заявив в ході засідання Національної ради реформ, передає кореспондент УНН.

“Ми направили звернення з проханням скликати раду реформ ще по двом важливим питанням. Що стосується податкової, то фактично, ми хотіли б розглянути закон про службу фінансових розслідувань, щоб він був достатньо якісним і ми могли його спільно подати до парламенту. Наступне питання не менш важливе і в часі критичне — це розглянути реформу системи охорони здоров’я,” — зазначив В.Гройсман.

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За словами прем’єра в уряду уже є певні пропозиції, які потребують обговорювання і тому “хотілося щоб за таким круглим столом з експертним середовищем ми обговорили стратегічні кроки, які ми маємо зробити для того, щоб вирвати охорону здоров’я із тієї системи хронічного знищення, яка була побудована за багато років нашої незалежності”.

“Буду вдячний, якщо найближчим часом, максимально найближчим, ми зможемо поговорити ще про охорону здоров’я,” — сказав глава уряду.

В свою чергу президент зазначив, що Національна рада реформ стала майданчиком на якому під час обговорення враховується думки уряду, виконавчої влади, адміністрації президента.

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Президент також зазначив, що готовий надати майданчик Національної ради реформ для обговорення існуючих пропозицій. “Я залюбки надаю негайно майданчик Нацради реформ для того, щоб не втрачати час, бо я так розглядаю, що Служба фінансових розслідувань це не просто перефарбування правоохоронних органів, які мають можливість тиснути на бізнес. Ми навпаки намагаємось зняти тиск на бізнес, обмежити права правоохоронних органів, більш ефективно використовувати аналітичну функцію, прибрати “маски-шоу, визначити де вони мають бути в структурі органів виконавчої влади із активним залученням народних депутатів, які мають з цього приводу абсолютно окрему думку,” — зазначив президент.

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