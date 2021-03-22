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"В гости к Джонни Деппу как в родной дом": злоумышленник пришел в дом американской звезды чтобы сходить в душ

"В гости к Джонни Деппу как в родной дом": злоумышленник пришел в дом американской звезды чтобы сходить в душ

Киев  •  УНН

 • 24500 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В дом американской звезды Джонни Деппа проник незнакомый человек и решил сходить в душ, а заодно заглянул в мини-бар. Об этом сообщает TMZ, передает УНН.

Детали

К дому Джонни Деппа, который находится в жилом квартале Лос-Анджелеса Голливуд-Хиллз, проник бездомный человек. Незваного гостя заметил через окно сосед Джонни Деппа и сообщил в полицию, предварительно пытаясь поймать злоумышленника. Но тот убежал.

Местные правоохранители, приехавшие на место происшествия обнаружили, что человек мылся в одной из ванных комнат американской звезды. Полиция отметила, что бездомный точно чувствовал себя как дома — сходил в душ и попробовал дорогой алкоголь с мини-бара. Он зашел в дом, повредив входную дверь.

Сам Джонни Депп не стал комментировать это событие. Однако известно, что это не первый случай проникновения в дом звезды злоумышленников за последнее время.

Дополнение

Джонни Деппу подыскали замену на роль в “Фантастических зверях”.

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