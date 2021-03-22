"В гості до Джонні Деппа як у рідний дім": зловмисник завітав до будинку американської зірки аби сходити в душ

Деталі

До будинку Джонні Деппа, що знаходиться у житловому кварталі Лос-Анджелеса Голлівуд-Гіллз, проникнув бездомний чоловік. Непроханого гостя помітив через вікно сусід Джонні Деппа і повідомив у поліцію, попередньо намагаючись спіймати зловмисника. Але той втік.

Місцеві правоохоронці, приїхавши на місце події виявили, що чоловік мився в одній із ванних кімнат американської зірки. Поліція зазначила, що бездомний точно почувався як вдома — сходив у душ та спробував дорогий алкоголь із міні-бару. Він зайшов до будинку, пошкодивши вхідні двері.

Сам Джонні Депп не коментував цю подію. Проте відомо, що це не перший випадок проникнення в дім зірки зловмисників за останній час.

Доповнення

Джонні Деппу підшукали заміну на роль у “Фантастичних звірах”.