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Джонні Деппу підшукали заміну на роль у "Фантастичних звірах"

Джонні Деппу підшукали заміну на роль у "Фантастичних звірах"

Київ • УНН

 • 29184 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Актор Медс Міккельсен, найбільш відомий за ролями в "Ганнібалі" і "Докторі Стренджі", веде попередні переговори про заміну Джонні Деппа в третій частині фентезійної франшизи "Фантастичні звірі". Про це УНН повідомляє з посиланням на Variety.

"Актор з "Ганнібала" і "Доктора Стренджа" Медс Міккельсен веде попередні переговори про те, щоб взяти на себе роль темного чарівника Геллерта Гріндельвальда в "Фантастичних звірах 3", замінивши Джонні Деппа в цій ролі", - пише видання.

Зігравши Гріндевальда в перших двох фільмах "Фантастичні звірі", Депп оголосив в п'ятницю, що Warner Bros. попросила його "піти" з цієї ролі після того, як Депп програв британський суд у справі про наклеп, пов'язаний зі звинуваченнями у жорстокому поводженні з боку колишньої дружини Ембер Херд.

"Фантастичні звірі 3" наразі знімаються у Великій Британії. За словами джерела, знайомого з проектом, Депп зняв лише одну сцену в ролі Гріндельвальда перед тим, як покинути фільм, тому Міккельсену не потрібно було копіювати багато відзнятого матеріалу.

Якщо угода відбудеться, Міккельсен разом з Лоу приєднається до зірок франшизи Едді Редмейна, Кетрін Вотерстон, Дена Фоглера, Елісон Судол й Езри Міллера.

Прем'єра "Фантастичних звірів 3" запланована на 15 липня 2022 року, пише видання.

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