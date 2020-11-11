Джонні Деппу підшукали заміну на роль у "Фантастичних звірах"

"Актор з "Ганнібала" і "Доктора Стренджа" Медс Міккельсен веде попередні переговори про те, щоб взяти на себе роль темного чарівника Геллерта Гріндельвальда в "Фантастичних звірах 3", замінивши Джонні Деппа в цій ролі", - пише видання.

Зігравши Гріндевальда в перших двох фільмах "Фантастичні звірі", Депп оголосив в п'ятницю, що Warner Bros. попросила його "піти" з цієї ролі після того, як Депп програв британський суд у справі про наклеп, пов'язаний зі звинуваченнями у жорстокому поводженні з боку колишньої дружини Ембер Херд.

"Фантастичні звірі 3" наразі знімаються у Великій Британії. За словами джерела, знайомого з проектом, Депп зняв лише одну сцену в ролі Гріндельвальда перед тим, як покинути фільм, тому Міккельсену не потрібно було копіювати багато відзнятого матеріалу.

Якщо угода відбудеться, Міккельсен разом з Лоу приєднається до зірок франшизи Едді Редмейна, Кетрін Вотерстон, Дена Фоглера, Елісон Судол й Езри Міллера.

Прем'єра "Фантастичних звірів 3" запланована на 15 липня 2022 року, пише видання.