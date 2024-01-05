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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В горах отыскали четырех потерянных иностранцев

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Киев • УНН

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Четыре польских туриста, которые заблудились на Говерле, были спасены спасателями в сложных условиях.

Во время спуска с Говерлы четверо граждан Польши потеряли ориентир и заблудились, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. 

Детали 

Как сообщается, трое парней и одна девушка покорили Говерлу и отправились на спуск, однако заблудились из-за плотного тумана, снега и сумерек. Поэтому польские путешественники вынуждены были остановиться и попросить о помощи горных спасателей, предоставив координаты их местонахождения.

5 января в 03:20 горные поисковики нашли заблудившихся возле долины Гропа, отогрели их чаем и на "Богуне" транспортировали к месту временного проживания. От медицинской помощи группа отказалась.

Более трех суток бродил в горах Закарпатья: умер мужчина, которого спасли пограничники22.11.23, 18:15 • 14085 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП

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