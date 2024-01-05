В горах відшукали чотирьох загублених іноземців

Під час спуску з Говерли четверо громадян Польщі втратили орієнтир та заблукали, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

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Як повідомляється, троє хлопців та одна дівчина підкорили Говерлу та вирушили на спуск, однак заблукали через щільний туман, сніг та сутінки. Через це польські мандрівники змушені були зупинитись та попросити про допомогу гірських рятувальників, надавши координати їхнього місцезнаходження.

5 січня о 03:20 гірські пошуковці знайшли заблукалих біля полонини Гропа, відігріли їх чаєм та на "Богуні" транспортували до місця тимчасового проживання. Від медичної допомоги група відмовилась.

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