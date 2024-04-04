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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек

В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек

Киев  •  УНН

4 апреля 2024, 13:28  •  5387 просмотра

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Спустя 3 года немецкая полиция раскрыла убийство украинского косметолога Оксаны Ромберг, проведя анализ ДНК ее знакомых, что привело к аресту 53-летнего мужчины, который забил ее до смерти и ограбил.

В Германии полиция спустя три года раскрыла убийство косметолога из Украины. Как пишет Bild, правоохранители проверили на ДНК почти 100 человек, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, Оксана Ромберг родилась в Киеве, а затем переехала в Германию. Там она стала известным косметологом, а в 2011 году открыла свой салон. Она работала со многими немецкими звездами. 1 апреля 2021 года украинку нашли мертвой в собственной квартире на улице Курфюрстендам на западе Берлина. Ей было 50 лет. На днях полиция арестовала 53-летнего мужчину по подозрению в убийстве.

Выяснилось, что преступник не только до смерти избил женщину, но и надругался над ней с помощью небольших камней. На одном из них полиция обнаружила следы ДНК преступника.

По информации BILD, полиция составила список всех знакомых Ромберг и начала постепенно приглашать их на ДНК-тест. Арестованный был 91-м в этом списке. Ранее он не состоял на учете полиции и не совершал преступлений. Он помогал Ромберг по квартире и, видимо, убил ее, чтобы ограбить.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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