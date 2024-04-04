В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек
Киев • УНН
Спустя 3 года немецкая полиция раскрыла убийство украинского косметолога Оксаны Ромберг, проведя анализ ДНК ее знакомых, что привело к аресту 53-летнего мужчины, который забил ее до смерти и ограбил.
В Германии полиция спустя три года раскрыла убийство косметолога из Украины. Как пишет Bild, правоохранители проверили на ДНК почти 100 человек, передает УНН.
Детали
По данным СМИ, Оксана Ромберг родилась в Киеве, а затем переехала в Германию. Там она стала известным косметологом, а в 2011 году открыла свой салон. Она работала со многими немецкими звездами. 1 апреля 2021 года украинку нашли мертвой в собственной квартире на улице Курфюрстендам на западе Берлина. Ей было 50 лет. На днях полиция арестовала 53-летнего мужчину по подозрению в убийстве.
Выяснилось, что преступник не только до смерти избил женщину, но и надругался над ней с помощью небольших камней. На одном из них полиция обнаружила следы ДНК преступника.
По информации BILD, полиция составила список всех знакомых Ромберг и начала постепенно приглашать их на ДНК-тест. Арестованный был 91-м в этом списке. Ранее он не состоял на учете полиции и не совершал преступлений. Он помогал Ромберг по квартире и, видимо, убил ее, чтобы ограбить.
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек
МИД Китая о мире в Украине: "В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших"
Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР
Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня
Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов
В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО
Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"
Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП
Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев
В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте
Публикации
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек
Спустя 3 года немецкая полиция раскрыла убийство украинского косметолога Оксаны Ромберг, проведя анализ ДНК ее знакомых, что привело к аресту 53-летнего мужчины, который забил ее до смерти и ограбил.
МИД Китая о мире в Украине: "В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших"
Китай призывает к политическому урегулированию войны в Украине путем переговоров без победителей и побежденных, выступая против военных действий.
Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР
Вето России на контроль над баллистическими ракетами Северной Кореи и их сотрудничество в предоставлении оружия для нападения на Украину свидетельствует о тесных связях между россией и Северной Кореей на фоне российской агрессии против Украины, указывает Боррель.
Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня
Судье Алексею Тандыру, председателю Макаровского районного суда Киевской области, грозит до 10 лет лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором 26 мая погиб боец Национальной гвардии, и его содержание под стражей продлено до 2 июня 2024 года.
Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов
Президент Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудил ситуацию на фронте, закупку беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО
Министр иностранных дел Румынии отметил настоятельную необходимость сохранения решительной поддержки евроатлантического пути Украины, заявив, что Вашингтонский саммит предоставляет решающую возможность для амбициозных действий в этом направлении.
Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал предложение НАТО выделить 100 миллиардов евро на военную помощь Украине "стоящим рассмотрения", подчеркнув при этом необходимость избегать дублирования обязанностей и учитывать национальные взносы, уже сделанные Украине.
Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП
Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП на фоне полномасштабной войны России в Украине.
Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев
Немецкий чиновник был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над украинскими мальчиками-беженцами в возрасте 9 и 11 лет, угрозы депортацией и изготовление детской порнографии.
В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте
В марте 2024 года НАПК составило административные протоколы в отношении судьи райсуда Черновицкой области, а также бывшего заместителя председателя Национальной полиции. Кроме того, по материалам НАПК суды признали виновными народного депутата Александра Дубинского за нарушение этических норм, а бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева оштрафовали и конфисковали подарок по материалам НАПК.