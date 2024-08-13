В Германии освободили из-под стражи 26-летнего украинца, подозреваемого в убийстве
Киев • УНН
26-летнего украинца освободили из-под стражи в Ростоке из-за отсутствия достаточных доказательств. Расследование убийства 46-летнего украинского беженца в центре для беженцев продолжается.
Прокуратура немецкого города Росток приняла решение освободить из-под стражи 26-летнего украинца, которого ранее задержали по подозрению в убийстве 46-летнего украинского беженца. Об этом сообщает прокуратура и полиция Ростока, передает УНН.
Детали
Хотя расследование продолжается, прокуратура не видит пока достаточно доказательств для обоснованного подозрения.
"По этой причине мужчина сегодня был освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении.
Контекст
Инцидент произошел 12 августа, когда тело 46-летнего украинца было найдено в специализированном центре для беженцев в Ростоке. Полиция и службы экстренной помощи, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины, причиной которой, по предварительным данным, является убийство.
26-летнего подозреваемого задержали в тот же день, но, из-за отсутствия достаточных доказательств, он был освобожден. Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
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