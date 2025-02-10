В Германии на суде россиянин признал вину в убийстве двух украинских военных

ukenru
Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
17:01 • 35620 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
15:30 • 56548 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
15:21 • 93481 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
13:58 • 79417 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
12:54 • 96728 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
12:39 • 99994 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Эксклюзив
Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году
10 февраля, 10:22 • 103006 просмотра

Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году

Эксклюзив
Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
10 февраля, 07:59 • 106777 просмотра

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 137413 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 155897 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

10 февраля, 10:42 • 113038 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

10 февраля, 11:42 • 114411 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 111463 просмотра
Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

12:53 • 100581 просмотра
Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

13:09 • 65094 просмотра
публикации
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

17:01 • 35620 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

16:44 • 23325 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

15:21 • 93481 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 111463 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

10 февраля, 11:42 • 114411 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

17:12 • 10637 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

16:22 • 18452 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

15:19 • 34881 просмотра
В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

15:06 • 33198 просмотра
Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

13:09 • 65094 просмотра
Актуальное
В Германии на суде россиянин признал вину в убийстве двух украинских военных

В Германии на суде россиянин признал вину в убийстве двух украинских военных

Киев  •  УНН

 • 8011 просмотра

Read in English

58-летний россиянин признал вину в убийстве двух украинских военных в Мурнау после спора в баре. Мотивом стало оскорбление "национальной гордости" во время дискуссии о войне в Украине.

Гражданин России, которого подозревают в убийстве двух украинских военных в баварском городе Мурнау в прошлом году, предстал перед судом в Мюнхене 10 февраля. Он признал свою вину. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 58-летний россиянин напал с ножом на двух украинских военных, 23 и 36 лет, которые проходили реабилитацию после ранений в местной клинике города Мурнау. Инцидент произошел в апреле 2023 года.

Отмечается, что подозреваемый и погибшие поверхностно знали друг друга с предыдущих встреч. В тот вечер они вместе выпивали в местном баре, где между ними возник спор из-за российского вторжения в Украину.

В начале судебного процесса обвиняемый признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.

Теперь, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о том, что произошло

- заявил он через своего адвоката.

Как сообщает Центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена, россиянин почувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости" во время спора, что, вероятно, стало мотивом нападения.

В обвинительном акте указано, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала 90-х годов, является "сторонником гипертрофированного русского национализма" и "безоговорочно поддерживает захватническую войну России против Украины".

Из-за возможного политического мотива убийства дело расследует Центральное управление.

Напомним

УНН писал, что более полугода назад в городе Мурнау двое украинцев были зарезаны возле торгового центра.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ВойнаКриминал и ЧПНаши за границей
myunkhenМюнхен
germaniyaГермания
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы