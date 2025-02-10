В Германии на суде россиянин признал вину в убийстве двух украинских военных
Киев • УНН
58-летний россиянин признал вину в убийстве двух украинских военных в Мурнау после спора в баре. Мотивом стало оскорбление "национальной гордости" во время дискуссии о войне в Украине.
Гражданин России, которого подозревают в убийстве двух украинских военных в баварском городе Мурнау в прошлом году, предстал перед судом в Мюнхене 10 февраля. Он признал свою вину. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 58-летний россиянин напал с ножом на двух украинских военных, 23 и 36 лет, которые проходили реабилитацию после ранений в местной клинике города Мурнау. Инцидент произошел в апреле 2023 года.
Отмечается, что подозреваемый и погибшие поверхностно знали друг друга с предыдущих встреч. В тот вечер они вместе выпивали в местном баре, где между ними возник спор из-за российского вторжения в Украину.
В начале судебного процесса обвиняемый признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.
Теперь, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о том, что произошло
Как сообщает Центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена, россиянин почувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости" во время спора, что, вероятно, стало мотивом нападения.
В обвинительном акте указано, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала 90-х годов, является "сторонником гипертрофированного русского национализма" и "безоговорочно поддерживает захватническую войну России против Украины".
Из-за возможного политического мотива убийства дело расследует Центральное управление.
Напомним
УНН писал, что более полугода назад в городе Мурнау двое украинцев были зарезаны возле торгового центра.