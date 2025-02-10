У Німеччині на суді росіянин визнав провину у вбивстві двох українських військових

Громадянин росії, якого підозрюють у вбивстві двох українських військових у баварському місті Мурнау минулого року, постав перед судом у Мюнхені 10 лютого. Він визнав свою провину. Про це повідомляє DW, передає УНН.



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За даними слідства, 58-річний росіянин напав із ножем на двох українських військових, 23 і 36 років, які проходили реабілітацію після поранень у місцевій клініці міста Мурнау. Інцидент стався у квітні 2023 року.

Зазначається, що підозрюваний і загиблі поверхнево знали один одного з попередніх зустрічей. Того вечора вони разом випивали в місцевому барі, де між ними виникла суперечка через російське вторгнення в Україну.

На початку судового процесу обвинувачений визнав свою провину та висловив жаль щодо скоєного.

Тепер, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що сталося,