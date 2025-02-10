У Німеччині на суді росіянин визнав провину у вбивстві двох українських військових
Київ • УНН
58-річний росіянин визнав провину у вбивстві двох українських військових у Мурнау після суперечки в барі. Мотивом стала образа "національної гордості" під час дискусії про війну в Україні.
Громадянин росії, якого підозрюють у вбивстві двох українських військових у баварському місті Мурнау минулого року, постав перед судом у Мюнхені 10 лютого. Він визнав свою провину. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 58-річний росіянин напав із ножем на двох українських військових, 23 і 36 років, які проходили реабілітацію після поранень у місцевій клініці міста Мурнау. Інцидент стався у квітні 2023 року.
Зазначається, що підозрюваний і загиблі поверхнево знали один одного з попередніх зустрічей. Того вечора вони разом випивали в місцевому барі, де між ними виникла суперечка через російське вторгнення в Україну.
На початку судового процесу обвинувачений визнав свою провину та висловив жаль щодо скоєного.
Тепер, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що сталося,
Як повідомляє Центральне управління з боротьби з екстремізмом і тероризмом прокуратури Мюнхена, росіянин відчув себе "ущемленим у своїй національній гордості" під час суперечки, що, ймовірно, стало мотивом нападу.
В обвинувальному акті зазначено, що підозрюваний, який проживає в Німеччині з початку 90-х років, є "прихильником гіпертрофованого російського націоналізму" та "беззастережно підтримує загарбницьку війну росії проти України".
Через можливий політичний мотив убивства справу розслідує Центральне управління.
Нагадаємо
УНН писав, що понад півроку тому у місті Мурнау двоє українців були зарізані біля торгового центру.