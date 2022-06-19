В Генштабе показали, как украинская артиллерия уничтожает РСЗО оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Генштаб ВСУ показал, как украинские артиллеристы уничтожили российские реактивные системы залпового огня, передает УНН.
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“Как 40 отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта на днях уничтожила вражеские реактивные системы залпового огня”, — говорится в описании видео.
Напомним
Львовские десантники неустанно уничтожают танки российских оккупантов и показали видео удачной “охоты” из “Стужной”.