В Генштабе сообщили об общих боевых потерях врага за сутки
Киев • УНН
Украинские военные сообщили, что за сутки уничтожили 440 вражеских военных, а общие потери противника с 24 февраля 2022 года достигли 365 170 человек. Они также уничтожили девять танков и другую военную технику.
За сутки украинские защитники ликвидировали 440 оккупантов. Общие потери личного состава оккупантов с 24 февраля 2022 года составляют 365 170 человек. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Также было уничтожено:
танков - 6031 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 11194 (+14) ед,
артиллерийских систем - 8666 (+13) ед,
РСЗО - 953 (+2) ед,
средства ППО - 638 (+1) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6822 (+11),
крылатые ракеты - 1787 (+1),
корабли/катера - 23 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11542 (+19) ед,
специальная техника - 1328 (+1)
В Генштабе сообщили об общих боевых потерях врага за сутки
Украинские военные сообщили, что за сутки уничтожили 440 вражеских военных, а общие потери противника с 24 февраля 2022 года достигли 365 170 человек. Они также уничтожили девять танков и другую военную технику.
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