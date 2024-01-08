В Генштабе сообщили об общих боевых потерях врага за сутки

Воздушные Силы сообщили о пуске ракет с Ту-22 и угрозе баллистики

Воздушные Силы Украины сообщают о запусках ракет с Ту-22м3, предупреждают о баллистических угрозах для Кропивницкого на фоне общенациональной воздушной тревоги.