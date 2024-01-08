У Генштабі повідомили про загальні бойові втрати ворога за добу
Київ • УНН
Українські військові повідомили, що за добу знищили 440 ворожих військових, а загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року сягнули 365 170 осіб. Вони також знищили дев'ять танків та іншу військову техніку.
За добу українські оборонці ліквідували 440 окупантів. Загальні втрати особового складу окупантів з 24 лютого 2022 року становлять 365 170 осіб. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Також було знищено:
танків ‒ 6031 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 11194 (+14) од,
артилерійських систем – 8666 (+13) од,
РСЗВ – 953 (+2) од,
засоби ППО ‒ 638 (+1) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),
крилаті ракети ‒ 1787 (+1),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11542 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 1328 (+1)