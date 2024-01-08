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У Генштабі повідомили про загальні бойові втрати ворога за добу

У Генштабі повідомили про загальні бойові втрати ворога за добу

Київ • УНН

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Українські військові повідомили, що за добу знищили 440 ворожих військових, а загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року сягнули 365 170 осіб. Вони також знищили дев'ять танків та іншу військову техніку.

За добу українські оборонці ліквідували 440 окупантів. Загальні втрати особового складу окупантів з 24 лютого 2022 року становлять 365 170 осіб. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Також було знищено:

танків ‒ 6031 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 11194 (+14) од,

артилерійських систем – 8666 (+13) од,

РСЗВ – 953 (+2) од,

засоби ППО ‒ 638 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),

крилаті ракети ‒ 1787 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11542 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 1328 (+1)

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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