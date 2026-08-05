В Генштабе опровергли информацию о поражении Бортнической станции аэрации во время ночной атаки рф

Информация о сегодняшнем ночном поражении Бортничской станции аэрации не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Дмитрий Лиховой, передает УНН.

Когда-нибудь всё может произойти. От такого мы тоже не застрахованы. Но по состоянию на сейчас — это фейк — сообщил Лиховой, реагируя на информацию о якобы поражении Бортничской станции аэрации.

Пресс-секретарь Генштаба добавил, что киевлянам, казалось бы, должно было "хватить" и реальных прилётов, и их последствий.

Задумайтесь, зачем кто-то распространяет выдуманные страшилки. Учтите это, сделайте выводы. Особенно это касается уважаемых изданий, а не каких-то инфоцыган. Проверяйте информацию. Есть же, в конце концов, справки в ГСЧС — резюмировал Лиховой.

Добавим

Ранее политолог и основатель Центра "Эйдос" Виктор Таран сообщил о якобы повторном ударе баллистическими ракетами по Бортничской станции.