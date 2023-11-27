В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
Киев • УНН
Требования кредиторов банка "Конкорд" второй очереди полностью удовлетворены
Требования кредиторов банка "Конкорд", которые включены во вторую очередь реестра акцептованных требований, удовлетворены в полном объеме. Об этом говорится в ответе Фонда гарантирования вкладов физических лиц на запрос УНН.
То есть были удовлетворены требования 35 кредиторов на сумму 9,4 млн грн, что составляет 100% от общей суммы требований второй очереди. Также в ФГВФЛ сообщили, что принято решение об удовлетворении требований кредиторов седьмой очереди на сумму 574 млн грн, что соответствует 100% требований очереди.
"По состоянию на 01.11.2023, кредиторам седьмой очереди перечислено 353 млн грн. Остальная сумма задепонирована на накопительном счете банка в связи с отсутствием заявлений от кредиторов с указанием корректных реквизитов. По факту получения заявлений с корректными реквизитами средства перечисляются кредиторам", - сообщили в Фонде.
Добавим
Ранее ФГВФЛ пересматривал объемы удовлетворения требований шестой, седьмой и четвертой очередей. Так, после пересмотра объемы шестой и седьмой очередей были увеличены до 2 663 112,73 грн и 573 988 377,69 грн соответственно, а размер требований по четвертой очереди был уменьшен до 70 737 602,21 грн. Пересмотр, шестой очереди (это требования физических лиц), в частности, был пересмотрен в связи с идентификацией лиц, чьи средства застряли на транзитных счетах. УНН писал о таких случаях, которых, по нашей информации, было около двухсот. Среди людей, чьи средства оказались и застряли на транзитных счетах, был и военный. Люди жаловались, что несмотря на то, что они сразу после блокировки их средств обратились в ФГВФЛ с соответствующими заявлениями, деньги им долгое время никто не возвращал. После того, как ситуация получила огласку в СМИ, ситуация сдвинулась с места и людям начали возвращать их средства.
В то же время, совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка отмечала, что на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно.
Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества "АКБ "КОНКОРД" с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, которая была назначена к выплатам вкладчикам банка, достигла 647 млн грн. Требования кредиторов шестой очереди банка (требования физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей, которые не являются связанными лицами банка, платежи которых или на имя которых заблокированы) удовлетворяются по факту проведения соответствующей идентификации.
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
Требования кредиторов банка "Конкорд" второй очереди полностью удовлетворены.
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