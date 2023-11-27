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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 14:25  •  41393 просмотра

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Требования кредиторов банка "Конкорд" второй очереди полностью удовлетворены

Требования кредиторов банка "Конкорд", которые включены во вторую очередь реестра акцептованных требований, удовлетворены в полном объеме. Об этом говорится в ответе Фонда гарантирования вкладов физических лиц на запрос УНН.

То есть были удовлетворены требования 35 кредиторов на сумму 9,4 млн грн, что составляет 100% от общей суммы требований второй очереди. Также в ФГВФЛ сообщили, что принято решение об удовлетворении требований кредиторов седьмой очереди на сумму 574 млн грн, что соответствует 100% требований очереди.

"По состоянию на 01.11.2023, кредиторам седьмой очереди перечислено 353 млн грн. Остальная сумма задепонирована на накопительном счете банка в связи с отсутствием заявлений от кредиторов с указанием корректных реквизитов. По факту получения заявлений с корректными реквизитами средства перечисляются кредиторам", - сообщили в Фонде.

Добавим

Ранее ФГВФЛ пересматривал объемы удовлетворения требований шестой, седьмой и четвертой очередей. Так, после пересмотра объемы шестой и седьмой очередей были увеличены до 2 663 112,73 грн и 573 988 377,69 грн соответственно, а размер требований по четвертой очереди был уменьшен до 70 737 602,21 грн. Пересмотр, шестой очереди (это требования физических лиц), в частности, был пересмотрен в связи с идентификацией лиц, чьи средства застряли на транзитных счетах. УНН писал о таких случаях, которых, по нашей информации, было около двухсот. Среди людей, чьи средства оказались и застряли на транзитных счетах, был и военный. Люди жаловались, что несмотря на то, что они сразу после блокировки их средств обратились в ФГВФЛ с соответствующими заявлениями, деньги им долгое время никто не возвращал. После того, как ситуация получила огласку в СМИ, ситуация сдвинулась с места и людям начали возвращать их средства.

В то же время, совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка отмечала, что на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества "АКБ "КОНКОРД" с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, которая была назначена к выплатам вкладчикам банка, достигла 647 млн грн. Требования кредиторов шестой очереди банка (требования физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей, которые не являются связанными лицами банка, платежи которых или на имя которых заблокированы) удовлетворяются по факту проведения соответствующей идентификации.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
У Фонді гарантування вкладів повідомили, що повністю виплатили вимоги другої черги кредиторів банку "Конкорд"
The Deposit Guarantee Fund reported that it had paid in full the claims of the second priority creditors of Concord Bank
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