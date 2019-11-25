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В Финляндии отменили 276 авиарейсов: аэропорты поддержали забастовку почтовой службы

В Финляндии отменили 276 авиарейсов: аэропорты поддержали забастовку почтовой службы

Киев  •  УНН

 • 10965 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Национальная финская авиакомпания Finnair отменила 276 рейсов, запланированных на воскресенье и понедельник, в связи с солидарным участием в забастовке в поддержку работников государственной почтовой службы Posti. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Национальная финская авиакомпания Finnair заявила в воскресенье, что вынуждена была отменить 276 рейсов, запланированных на воскресенье и понедельник, после того как попытки урегулировать трудовые споры в финской почтовой службе не удались, в результате чего, несколько финских профсоюзов присоединились к забастовке солидарности в понедельник", - пишут в издании.

Так, около 9 тысяч сотрудников почтовой службы Posti объявили двухнедельную забастовку против уменьшения зарплат, их забастовку также поддержали несколько финских профсоюзов.

Авиакомпания Finnair, в свою очередь, заявила, что около 20 тысяч путешественников пострадают от отмены рейсов, из-за решения работников аэропорта из профсоюза присоединиться к забастовке солидарности в понедельник, если не будет найдено решение по спору о почтовых услугах.

Отмечается, что забастовка повлияет и на наземные службы аэропорта, включая общественное питание, технические услуги, грузы, проверку безопасности, а, следовательно, на все авиакомпании, осуществляющие рейсы в и из Финляндии.

Ожидается, что забастовки солидарности в значительной степени повлияют и на общественный транспорт в столице Финляндии Хельсинки в понедельник, а именно на автобусы.

Расширение забастовки солидарности повлияет и на движение пассажирских паромов, которые ходят под флагом Финляндии. Профсоюз моряков заявил, что распространит протестные мероприятия в том числе на пассажирские паромы, курсирующие под финским флагом, если в трудовом споре между почтовиками и работодателями не будет достигнуто договоренности.

Сообщается, что кроме почтовой забастовки, могут начаться более широкомасштабные забастовки в других отраслях, так как работники из разных профсоюзов призвали не менее 85 тысяч рабочих присоединиться к трехдневной забастовке, которая должна начаться 9 декабря.

Напомним, на Донбассе шахтеры объявили подземную забастовку. После чего задолженность по заработной плате шахтерам была погашена.

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