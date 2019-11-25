В Фінляндії скасували 276 авіарейсів: аеропорти підтримали страйк поштової служби

"Національна фінська авіакомпанія Finnair заявила у неділю, що змушена була скасувати 276 рейсів, запланованих на неділю та понеділок, після того, як спроби врегулювати трудові суперечки у фінській поштовій службі не вдалися, внаслідок чого, кілька фінських профспілок приєдналися до страйку солідарності у понеділок", - пишуть у виданні.

Так, близько 9 тисяч співробітників поштової служби Posti оголосили двотижневий страйк проти скорочення зарплат, їх страйк також підтримали кілька фінських профспілок.

Авіакомпанія Finnair, у свою чергу, заявила, що близько 20 тисяч мандрівників постраждають від скасування рейсів, через рішення працівників аеропорту з профспілки приєднатися до страйку солідарності у понеділок, якщо не буде знайдено рішення щодо спору про поштові послуги.

Зазначається, що страйк вплине і на наземні служби аеропорту, включаючи громадське харчування, технічні послуги, вантажі, перевірки безпеки, а, отже, на всі авіакомпанії, що здійснюють рейси до та з Фінляндії.

Очікується, що страйки солідарності значною мірою вплинуть і на громадський транспорт у столиці Фінляндії Гельсінкі, в понеділок, а саме на автобуси.

Розширення страйку солідарності вплине і на рух пасажирських поромів, що ходять під прапором Фінляндії. Профспілка моряків заявила, що поширить протестні заходи в тому числі на пасажирські пороми, що курсують під фінським прапором, якщо в трудовому спорі між поштовиками і роботодавцями не буде досягнуто домовленості.

Повідомляється, що окрім поштового страйку, можуть розпочатись більш широкомасштабні страйки в інших галузах, так як працівники з різних профспілок закликали щонайменше 85 тисяч робітників приєднатися до триденного страйку, що має розпочатися 9 грудня.

Нагадаємо, на Донбасі шахтарі оголосили підземний страйк. Після чого заборгованість із заробітної плати шахтарям було погашено.



