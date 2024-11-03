В Финляндии закрыли последний музей Ленина за пределами рф
Киев • УНН
Музей Ленина в финском городе Тампере прекратил работу после 80 лет существования. В 2025 году на его месте откроют музей политической истории отношений россии и Финляндии.
В Финляндии закрыли единственный музей Ленина, расположенный вне россии. Заведение работало около 80 лет, передает УНН.
Детали
Музей в городе Тампере объявил, что прекращает работу с сегодняшнего дня. В феврале 2025 года на его месте откроют музей политической истории, экспозиция которого будет посвящена отношениям россии и Финляндии.
О планах закрыть музей Ленина, его директор Калле Каллио говорил еще в апреле. "Прежнее название больше не соответствует содержанию нашей экспозиции, вводит посетителей в заблуждение и вызывает недоразумения", - объяснял он.
Добавим
Музей Ленина в тамперском Доме рабочих, где в 1905 году впервые встретились Иосиф Сталин и Владимир Ленин, открыли в январе 1946 года. До сих пор он был единственным постоянно действующим музеем Ленина за пределами россии.