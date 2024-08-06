С начала 2024 года предприятия Группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Нафтогаз".

Детали

В Компании отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча выросла почти на 10%.

За семь месяцев 2024 года предприятия Группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа. Это более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года - говорится в заявлении "Нафтогаза".

Глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев отметил, что работа не прекращается не только в центральных и западных областях, но и в восточных - несмотря на все военные вызовы.

Компании Группы увеличивают газодобычу за счет запуска новых высокопроизводительных скважин, внедрения новых технологий и эффективной работы со старым фондом. Плановые показатели превышены на 2% - подчеркивает Чернышов.

Напомним

Национальный банк Украины ожидает постепенное повышение тарифов на коммунальные услуги с 2025 года. Это связано со сложной ситуацией в энергетическом секторе и необходимостью приведения тарифов к экономически обоснованным уровням.