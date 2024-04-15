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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В этом году аграрии из прифронтовых регионов смогут бесплатно получить семена кукурузы на посевную

В этом году аграрии из прифронтовых регионов смогут бесплатно получить семена кукурузы на посевную

Киев  •  УНН

15 апреля 2024, 15:33  •  3303 просмотра

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Государство предоставит крупным прифронтовым фермерским хозяйствам семена кукурузы на хозяйство для засева 25 га в рамках инициативы USAID АГРО на весеннюю посевную кампанию 2024 года.

Государство бесплатно предоставит крупным фермерским хозяйствам с прифронтовых территорий семена кукурузы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минреинтеграции. 

Детали 

Каждый участник этой программы сможет получить до 25 посевных единиц на хозяйство, чего будет достаточно для посева 25 гектаров. Прием заявок продлится до 21 апреля. 

Получить помощь смогут агропроизводители, которые имеют в обработке от 5 до 500 га, зарегистрированные как юридические лица или физические лица-предприниматели. В частности, семейные фермерские хозяйства

- отмечают в министерстве. 

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Помощь будет предоставляться аграриям из прифронтовых и пострадавших территорий (за исключением ВОТ) таких областей:

- Днепропетровской,

- Донецкой,

- Запорожской,

- Киевской (Бучанский, Вышгородский, Фастовский и Броварской районы),

- Луганской,

- Николаевской (Николаевский, Баштанский районы),

- Сумской (Шосткинский, Конотопский, Сумской, Ахтырский районы),

- Харьковской,

- Херсонской,

- Черниговской (Черниговский, Корюковский, Новгород-Северский районы).

Чтобы получить семена, фермерам необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре в разделе "Доступные программы" - USAID АГРО семена кукурузы Dekalb, 2024 год

- объяснили в Минреинтеграции.

Дополнение

В целом Правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина и компания Bayer передадут фермерам 15 756 посевных единиц семян для нынешней весенней посевной. Инициатива реализуется через Программу USAID АГРО.

Выдача семян планируется в конце апреля 2024 года.

Напомним

Кабинет Министров Украины утвердил порядок компенсации фермерам 80% расходов на гуманитарное разминирование собственных или арендованных сельскохозяйственных земель, что имеет целью ускорить очистку загрязненных территорий и дать возможность бизнесу возобновить работу на деоккупированных территориях.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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